Malori per studenti e docenti a causa di sospette esalazioni a scuola: evacuati gli istituti

Malori per studenti e docenti a causa di sospette esalazioni a scuola:...

Momenti di apprensione a Imola, in provincia di Bologna, dove alcune scuole medie sono state evacuate a seguito di malori accusati da studenti e docenti. Numerosi presenti hanno riportato sintomi come tosse e difficoltà respiratorie, manifestatisi principalmente ai piani terra e seminterrato dell’edificio.

Come riportato da Agi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno mobilitato il nucleo specializzato nella ricerca di sostanze tossiche per verificare eventuali anomalie negli impianti di riscaldamento e aerazione. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118 per garantire la sicurezza e prestare soccorso.

Diverse decine di persone, tra studenti e insegnanti, sono state accompagnate al Pronto soccorso dell’ospedale di Imola per sottoporsi agli accertamenti medici necessari. Al momento si attendono i risultati delle indagini per determinare le cause dell’incidente e assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’edificio scolastico.