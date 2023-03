Manifestazione a Firenze, da Schlein a Conte, parata di personaggi pubblici. E a Padova Blocco Studentesco protesta: “la scuola non è antifascista, è libera”

Questa mattina si è svolto il corteo a difesa della scuola e della Costituzione a Firenze. A scendere in piazza in sostegno degli studenti sono stati diversi esponenti politici e non solo, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la preside del liceo Leonardo Da Vinci, autrice della lettera in cui ricordava che “il fascismo nacque dall’indifferenza”.

“Se noi ci troviamo qui con il segretario del Pd – ha detto Conte – vuol dire che su partite concrete noi ci siamo, che riguardano tutti, non solo le forze progressiste, siamo in piazza per difendere principi costituzionali, il problema non è il primato e le leadership della sinistra: a noi interessa come M5s lavorare per rafforzare l’azione politica di forze progressiste. Se col nuovo vertice del Pd questo dialogo rafforzerà questo orizzonte ben venga per tutta l’Italia”.

Nel frattempo a Padova la risposta alla manifestazione di Firenze è servita. Infatti, gli studenti di Blocco Studentesco nel liceo Tito Livio hanno sventolato le bandiere nere con il fulmine cerchiato come risposta all’iniziativa della Rete degli Studenti Medi e hanno innalzato uno striscione con scritto: “La scuola non è antifascista, è libera”.