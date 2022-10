Manifestazione sabato 8 ottobre, gli studenti in piazza

Dalla morte di Giuliano De Seta, il 18enne rimasto ucciso schiacciato da una lastra di metallo in fabbrica, mentre stava svolgendo un’attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) sono trascorse un paio di settimane. Il Pcto resta così al centro dell’attenzione del mondo studentesco, in attesa di capire quale trasformazione verrà impressa sui percorsi scuola-lavoro dal nuovo Governo.

E non è il solo tema su cui si alza la protesta. In programma sabato 8 Ottobre una manifestazione firmata Cgil, insieme alla Rete degli Studenti Medi e all’Unione degli Universitari per lanciare le proposte per il futuro: scuola e università, ambiente, lavoro, salute mentale.

Diritto allo studio scolastico e universitario, politiche ambientaliste immediate, lavoro stabile e retribuito soprattutto per le nuove generazioni, investimenti e soluzioni sulla salute mentale. Con queste richieste gli studenti e le studentesse scendono in piazza.

“Durante la campagna elettorale abbiamo chiesto impegni a tutti i candidati e le candidate” spiegano dalla Rete degli Studenti Medi e dall’UDU “Nessun candidato della coalizione di Centrodestra ha sottoscritto le cento proposte degli studenti. Per noi si parte da qui. Siamo pronti a fare opposizione perché pensiamo che le forze politiche che molto probabilmente andranno al Governo non ci rappresentano e non fanno gli interessi degli studenti e dei giovani. Difenderemo i diritti conquistati, a partire dalla Costituzione Antifascista, e ne continueremo a chiedere di altri. Aspettiamo questo Governo sulle proposte. Sabato dimostreremo che siamo pronti a mobilitarci in ogni momento.”