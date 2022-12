Manovra 2023, ok della Camera, il testo passa ora al Senato

C’è il via libera della Camera sulla Manovra 2023. Il testo è stato approvato in Aula con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. Adesso la palla passerà al Senato che la esaminerà a partire dal 27 dicembre.

Ieri sera, prima che iniziasse l’esame del testo della legge, la Camera aveva votato la fiducia chiesta dal Governo, senza particolari sorprese: 221 voti a favore e 152 contrari (4 le astensioni).

Per quanto riguarda la scuola non ci sono novità importanti ad eccezione di alcune modifiche all’articolo 99 in materia di dimensionamento (a seguito del maxiemendamento del Governo la numerazione degli articoli è cambiata e il 99 è diventato il comma 352 dell’articolo 1).

Le modifiche sono quelle di cui abbiamo già parlato in altro articolo e che, nel concreto, dovrebbero rendere più “morbida” l’operazione di dimensionamento della rete scolastica.

Misure sulla scuola sono contenute anche nel decreto aiuti, tema sul quale abbiamo realizzato un’ampia intervista al presidente della Commissione Cultura del Senato.