Manovra: arrivano a 2.000 i posti aggiuntivi per gli insegnanti di sostegno

“Prosegue il nostro impegno a favore degli studenti con disabilità. Abbiamo ottenuto in Manovra altri 134 posti per il sostegno. Dall’anno scolastico 2026/27 l’organico complessivo dei docenti di sostegno, grazie alla legge di bilancio, sarà quindi incrementato di 2.000 unità”. Così ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

In questi giorni la Manovra 2025 del Governo Meloni è alla Camera, in attesa di concludere il suo iter passando poi dal Senato. Sono molti gli emendamenti che si stanno avvicendando in questi giorni, molti di essi riguardanti la scuola. Molto si è parlato, ad esempio, dei tagli all’organico e del possibile aumento di docenti di sostegno.