Maria De Filippi sarcastica sulla scuola: “Ero negata nelle materie scientifiche. Per le altre copiavo quindi ero perfetta”

La conduttrice, autrice e produttrice televisiva Maria De Filippi, vedova del compianto Maurizio Costanzo, ha parlato della sua esperienza a scuola raccontando un aneddoto nel corso dell’ultima puntata del suo programma Amici, in onda domenica su Canale5.

Come riporta Today, la De Filippi, molto autoironica, dopo un errore di calcolo ha detto: “In matematica avevo 4. Ero negata nelle materie scientifiche, veramente. Per le altre copiavo quindi ero perfetta”, ha detto sorridendo con sarcasmo. Come abbiamo riportato, la conduttrice ha poi riportato un voto di 52/60 alla maturità.

L’esperienza di Alessandro Gassmann a scuola

Ecco le parole sull’esperienza a scuola dell’attore Alessandro Gassmann, protagonista della serie Rai Un Professore, che invece ha posto l’accento sul valore dei docenti: “La scuola è la base della nostra società, sarebbe bello se potesse essere meno punitiva nei confronti degli alunni. Il mio personaggio ha la capacità di divertire educando che è quello che è mancato a me come studente, un professore illuminato e illuminante che entra nella psicologia degli studenti”. Gassmann, che a quanto pare non ha avuto un docente che gli è rimasto nel cuore, aveva detto in passato, parlando della sua esperienza tra i banchi: “ero pessimo: non volevo andarci, per me era un luogo coercitivo”.

“Penso sia importante che un personaggio pubblico che ha tante persone che lo seguono dica quello che ritiene giusto o utile in momenti difficilissimi come questi. Cambiamenti climatici, guerre, carestie, virus: mi faccio sentire sulle cose a cui tengo”, ha aggiunto l’attore, impegnato da molto tempo sul tema del cambiamento climatico.