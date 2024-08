Maria De Filippi: “A scuola mi facevo da sola le giustificazioni, copiavo, ho avuto sette in condotta. Poi sono cambiata”

La conduttrice dei record di Mediaset Maria De Filippi è stata intervistata da Rudy Zerbi all’interno del suo programma a Radio Deejay. In questa occasione ha parlato della sua esperienza a scuola e all’università, tra “marachelle” e risultati accademici.

Maria De Filippi e il rapporto difficile con la scuola

La De Filippi si è diplomata con 52/60 al liceo classico e poi si è laureata in giurisprudenza. Ecco cosa ha raccontato: “Ero l’ultima nei banchi di scuola, volevo far casino e lo facevo. Ho avuto anche sette in condotta. Poi ho copiato ad un esame di greco, non saltavo la scuola, dicevo che non volevo andare. Mi facevo da sola le giustificazioni per dire che non avevo studiato. Mia mamma faceva ripetizioni al pomeriggio e non poteva andare ai colloqui, ci andava raramente”.

“All’università ho studiato, mi piaceva molto. Ero secchiona, sono uscita con la lode. Sono andata meno bene in storia del diritto romano. Mai avuto 18/20. Avevo la media del 29 e rotti. Inizialmente volevo fare medicina, volevo fare il chirurgo”, ha concluso.

“Ero negata nelle materie scientifiche e copiavo”

Come riporta Today, la De Filippi, molto autoironica, dopo un errore di calcolo ha detto, qualche tempo fa, ad Amici: “In matematica avevo 4. Ero negata nelle materie scientifiche, veramente. Per le altre copiavo quindi ero perfetta”, ha detto sorridendo con sarcasmo.