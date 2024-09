Maria Grazia Cucinotta: “Da giovane avevo gli attacchi di panico alle interrogazioni. L’Italia non è meritocratica”

L’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, 56 anni, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato della sua carriera in generale e anche della sua giovinezza e infanzia, menzionando le sue difficoltà a scuola.

“Da giovane avevo gli attacchi di panico alle interrogazioni. Non sono cresciuta in un quartiere facile, a un certo punto pensarono che fossi drogata, perché di droga ne girava tanta. Mia madre era disperata. Più collassavo e più passavo per la scema del villaggio”, queste le sue parole.

“In Italia ci sono circoletti chiusi”

Ecco poi alcune battute sul mondo del lavoro in Italia: “L’Italia non è meritocratica. In Italia ci sono circoletti chiusi, è durissima. Quasi ho odiato il mestiere, nonostante i successi”.

Stress a scuola, una sensazione familiare a tanti docenti

Di ansia a scuola ne abbiamo parlato qualche giorno fa mettendo l’accetto sul fatto che non è qualcosa che viene provato dagli alunni ma spesso anche dai docenti. Per molti questi giorni di ritorno a scuola presentano motivi di stress.

Soprattutto negli istituti dove la burocrazia risulta eccessiva, gli impegni extra-didattica si moltiplicano, come pure le attività pomeridiane (tutte attività che con la scuola dell’autonomia risultano ormai all’ordine del giorno) e non vi è adeguata cura delle relazioni umane.

Tra gli insegnanti sono diversi i sintomi del cosiddetto stress del rientro, che vanno oltre la malinconia e la preoccupazione per il ritorno alla routine quotidiana: stanchezza, eccessiva irritabilità, senso di inquietudine, incapacità di rilassarsi, ansia e spossatezza, astenia, noia e sbalzi di umore. Certo, non si tratta di vere e proprie patologie, ma di una condizione momentanea che però è bene non minimizzare.

Gli esperti dispensano quindi consigli: Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di Neurologia, ha spiegato all’Adnkronos Salute che “non sorprende che durante i periodi di vacanza o di ozio le persone si sentano meglio, perché finalmente si riappropriano del proprio ritmo biologico mentre quando ritornano alle loro attività, queste diventano spesso fonte di tensione e di ansia”.

Insomma, il rientro dalle vacanze è fonte di stress, “perché – continua Padovani – ci riporta a un ritmo che non ci appartiene, in quanto determinato dai diversi impegni quotidiani”.