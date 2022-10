Mascherina a scuola, a Pavia e provincia 1500 alunni tornano a indossarla

Neanche un mese dalla riapertura delle scuole e le mascherine sono già ritornate in classe. Colpa dei contagi che stanno risalendo, anche tra gli stessi studenti. Ben 1500 alunni di diversi istituti di Pavia e provincia infatti, hanno rimesso i dispositivi da ieri, 10 ottobre. Come riporta “Il Sole 24 Ore” le 74 classi in cui si sono registrati casi di contagio sono così suddivise: 8 casi tra nidi e scuole d’infanzia, 31 elementari, 22 scuole medie e 13 superiori. Per queste classi è scattata la “sorveglianza attiva” che prevede la non partecipazione alla lezione per l’alunno con temperatura superiore a 37,5, mentre in caso di contagio scatta la quarantena per 14 giorni e la mascherina per i compagni in classe.

Dall’Agenzia di tutela della salute di Pavia arriva un segnale di contenimento del contagio, altrimenti si valuterà di estendere l’uso della mascherina. Per questo arriva la raccomandazione di utilizzare il dispositivo al primo sintomo di raffreddore. La provincia di Pavia è stata una delle più colpite in Lombardia dall’inizio del Covid. I dati al momento non sono allarmanti come i due anni precedenti, ma in vista del clima più freddo si predica prudenza.