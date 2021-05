Massimizzare la didattica, il webinar

Come rendere più efficace la didattica e massimizzare i risultati che si possono ottenere con gli alunni? Tre sotto-obiettivi fondamentali per raggiungere lo scopo primario dell’ottimizzazione delle strategie didattiche sono:

– Aumentare l’attenzione degli alunni

– Diminuire il numero di comportamenti problema in classe

– Rendere la propria lezione più attrattiva

Tutto ciò avrà effetti diretti sui tempi della didattica. Va tuttavia chiarito che i tempi scolastici non sono qualcosa di dato una volta per tutte e per tutti. I tempi della didattica dovranno comunque essere pensati e progettati diversamente in relazione all’alunno che si ha di fronte. I compiti, insomma, vanno modulati in maniera non omogenea, al fine di concedere a ciascuno il conseguimento non meccanico di risultati su misura. fluidità, flessibilità, non compulsività, sono tratti di una didattica efficace.

Il corso

Su questi argomenti il corso Massimizzare la didattica, in programma dal 7 giugno, a cura di Marco Catania.

La sinergia dei tre punti sopra elencati permetterà al docente di massimizzare l’efficacia e l’efficienza del proprio tempo in classe e del proprio impegno. Scopo principale del corso, infatti, è quello di permettere al docente di avere strumenti pratici, applicabili a tutta la classe che possano migliorare la qualità del proprio lavoro e la qualità percepita della lezione da parte degli alunni.