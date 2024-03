Matematica e disturbi di apprendimento: come aiutare gli studenti in difficoltà? Cosa sono le funzioni esecutive?

Matematica e disturbi di apprendimento: come aiutare gli studenti in difficoltà? Cosa...

Come è possibile, per i docenti di matematica, riuscire a gestire studenti con eventuali disturbi dell’apprendimento? Si potrebbe ragionare in termini di funzioni esecutive. Cosa sono? Come si attivano? Ecco un percorso su misura per gli insegnanti. VAI AL CORSO

Le funzioni esecutive sono lo strumento che il nostro cervello ha a disposizione per affrontare le sfide quotidiane, nuove e complesse, dove gli automatismi appresi non sono più sufficienti.

Quali sono le possibili opportunità di intervento a sostegno delle relative fragilità che si possono ottenere traendo spunto dalle problematiche che gli studenti con semplici difficoltà o disturbi di apprendimento incontrano quotidianamente nello studio della matematica, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado.

Inoltre conoscere adeguatamente le funzioni esecutive rende più efficiente l’approccio allo studio anche per coloro che non hanno disturbi ma che mirano ad una ottimizzazione delle modalità e dei tempi di apprendimento.

Punti tematici

Raggiungimento di una maggiore consapevolezza riguardo i meccanismi con cui agiscono le funzioni esecutive che sostengono l’apprendimento.

Gestione delle lezioni e della fase di studio dando il giusto supporto alle funzioni esecutive.

Rilevanza del canale visivo (visione d’insieme e attenzione al particolare, uso di immagini pertinenti, accurate ed esplicative, uso del colore).

Il corso

Su questi argomenti il corso Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica, in programma dal 12 marzo, a cura di Anna Benenti.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta CON SANDRO MARENCO

Utilizzo di gemini in Google Workspace

Utilizzo del copilot in Windows

Come affrontare i quesiti della prova scritta

Italiano e matematica nella primaria: come consolidare le strutture di base

Attività Steam con carta, cartone e coding

Dop: strategie di intervento in classe

eCAMPUS 30 CFU, CONTATTACI AL NUMERO 095 448780 PER ISCRIVERTI