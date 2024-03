Matematica e italiano primaria: come consolidarne le basi di queste discipline puntando sul piacere di apprendere

Matematica e italiano primaria: come consolidarne le basi di queste discipline puntando...

Alla scuola primaria si punta a consolidare le basi della matematica e dell’italiano. Ma come farlo con un approccio creativo basato sul piacere di apprendere e non sull’imposizione di meri concetti? Quali punti di contatto tra le materie? VAI AL CORSO

Italiano e matematica a scuola primaria, sono in qualche modo legati? Come possono essere inseriti in una visione comune di didattica? Sono molti i punti di contatto tra le due discipline: ad esempio nel contare, nella conoscenza delle tabelline, nell’incolonnamento dei numeri, nelle equivalenze; ma anche nella decodifica, nella comprensione e nella produzione di un testo.

Sgombrare il terreno dagli ostacoli comuni a queste due discipline è certamente un incentivo per permettere ai bambini di avvicinarsi ad esse senza timore e per creare il piacere di apprendere.

I punti tematici

le intuizioni matematiche: cioè gli aspetti topologici, metrici e geometrici presenti nella scrittura;

il pensiero ideo-motorio: cioè l’idea del movimento che deve essere eseguito per scrivere numeri, lettere, parole;

il ritmo grafico: cioè la fluidità grafica nella scrittura;

il ritmo isocrono spazio-temporale necessario per contare;

gli aspetti ritmico-prosodici della lettura, necessari per la comprensione e la produzione di un testo.

I corsi

Su questi argomenti il corso Italiano e matematica nella primaria: come consolidare le strutture di base, in programma dal 4 marzo, a cura di Patrizia Casella.

Obiettivo del corso è quello di individuare le strutture di base che legano la Matematica alla Lingua Italiana, di analizzarle e di consolidarle con giochi ed esercizi pratici per facilitare l’apprendimento di entrambe.

