Matematica, troppe lacune degli alunni in geometria: materia poco connessa con le altre? Cosa possono fare i docenti?

Matematica, troppe lacune degli alunni in geometria: materia poco connessa con le...

Molti studenti incontrano difficoltà nell'apprendimento della geometria. Una delle cause potrebbe essere la mancanza di connessioni con altre discipline: La mancanza di collegamenti tra la geometria e altre materie può limitare la capacità degli studenti di applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi.

La matematica è una materia fondamentale nel percorso di istruzione di ogni studente, ma purtroppo molti di loro incontrano difficoltà e lacune nel suo apprendimento. Tra le principali problematiche riscontrate la carenza delle abilità di base e di comprensione dei concetti.

Cosa è la geometria? Come viene insegnata? Come andrebbe insegnata? Ecco alcuni suggerimenti per i docenti di scienze matematiche:

Sfatare alcuni convinzioni riguardo alla geometria e alla applicazione delle formule

Conoscere le competenze geometriche oggi richieste dalle Indicazioni Nazionali

Conoscere l’utilizzo dei testi delle prove INVALSI e delle gare di matematica nell’insegnamento quotidiano

Ecco quali obiettivi dovrebbero porsi questi insegnanti:

Realizzare una didattica della geometria sensata ed efficace

Saper utilizzare la piattaforma Gestinv.it, repository storico dei quesiti INVALSI

Saper utilizzare i quesiti delle gare di matematica nell’insegnamento della geometria

Il corso

Su questi argomenti il corso Geometria: come ridurre le lacune degli studenti, in programma dal 9 maggio, a cura di Fabio Brunelli.