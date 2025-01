Mattarella oggi a Militello inaugura la ristrutturata scuola Pietro Carrera

Oggi, 7 gennaio, la comunità di Militello in Val di Catania, con in testa il sindaco Giovanni Burtone, accoglierà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Presidente sarà in visita al plesso scolastico “Pietro Carrera” di viale Regina Margherita, che ospita – dallo scorso settembre, dopo lavori di ristrutturazione – gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ha dichiarato il sindaco: “Sarà un’occasione importante per confermare l’attenzione del Capo dello Stato alle aree interne dell’Isola e per ribadire la valenza dei servizi di prossimità in una fase di crisi economica e sociale”.

Il quale ha pure aggiunto: “Non penso ci siano parole adeguate per esprimere questa gioia. Il Capo dello Stato, l’istituzione più importante della nostra Repubblica, sarà a Militello. Questo rende straordinario l’evento non solo per la nostra comunità, ma per tutto il comprensorio”.

“Inaugureremo alla sua presenza, la nostra ristrutturata scuola Pietro Carrera e lo accoglieremo come merita per la sua storia, per il suo valore, e per come ogni giorno con equilibrio esercita la funzione di garante della nostra Carta Costituzionale”.

In questa stessa scuola, all’epoca, studiò pure Pippo Baudo che ha raccontato in varie occasioni le sue esperienze di studente, compresa la sua vita da pendolare dal suo paese a Caltagirone per continuare gli studi liceali dopo la terza Media.

Il programma

L’arrivo del presidente della Repubblica è previsto alle 16:30, quando depositerà una corona di alloro al monumento dedicato agli Eroi della Resistenza.

A seguire, ci sarà l’inaugurazione del plesso scolastico “Pietro Carrera”, recentemente ristrutturato, e la visita alla scuola.

Infine, Sergio Mattarella è atteso al Palazzetto dello sport per l’incontro con la cittadinanza.

Sarà il sindaco Giovanni Burtone a porgere il saluto a nome della comunità.