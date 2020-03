Maturità 2020, alcuni paesi hanno già cancellato la prova

Molti paesi, anche quelli che hanno dichiarato i primi casi di questo pericoloso virus dopo settimane che era stato rilevato in Italia, hanno già deciso sul da farsi per quanto riguarda la scuola. In Italia invece la Ministra Azzolina per ora ha solo dato risposte vaghe, non definitive e non convincenti. Elenco alcuni esempi di nazioni che hanno preso posizione e vi invito a parlarne, per il bene degli studenti.

SVEZIA, esami annullati

https://www.svt.se/nyheter/ inrikes/uppgifter-nationella- proven-stalls-in

https://www.dn.se/nyheter/ sverige/alla-nationella-prov- stalls-in/

CANADA, molti esami annullati

https://ici.radio-canada.ca/ nouvelle/1681677/ontario- annee-scolaire-covid? depuisRecherche=true

INDIA esami cancellati in alcune regioni con la valutazione in base ai voti scolastici, altre li hanno rimandati.

https://www.telegraphindia. com/states/west-bengal/ib- class-xii-exams-cancelled/cid/ 1758482

DANIMARCA, il parlamento ha approvato una legge che conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di annullare esami; probabilmente verranno annullati.

https://nordjyske.dk/nyheder/ minister-kan-aflyse-eksamener- paa-grund-af-coronakrisen/ de896886-ec0c-3442-9318- 0b0e7a0682f7

Marco Mengoni