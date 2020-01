Maturità 2020, seconda prova, Azzolina: “Giovedì 30 saranno rese note le materie”

Su Facebook, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato che domani, giovedì 30, sarà reso pubblico il decreto con le indicazioni sulle materie per la seconda prova della maturità prevista per giugno prossimo.

“Ciao ragazze e ragazzi, in questi giorni mi avete scritto moltissimi messaggi in merito alle materie della seconda prova dell’esame di Stato. Volevo dirvi soltanto che ci siamo: oggi i lavori sul decreto saranno ultimati, ci sono tutte le materie, le conoscerete a breve. Però voglio dirvi anche un’altra cosa: al Ministero dell’istruzione non si lavora per gli studenti solo quando ci sono gli Esami di Stato. Si lavora sempre per voi perché questa qui è la casa della scuola, di conseguenza è anche la vostra casa, soprattutto la vostra casa. Buona giornata”.

Così il ministro nel video messaggio sul noto social network.