Maturità 2021, dopo la Dad gli studenti non si sentono pronti

Un’indagine del portale ‘Studenti.it’ fa emergere che, a pochi mesi dagli esami di Stato, i maturandi 2021, dopo tanti mesi in Dad, non si sentono preparati o temono di avere grandi lacune. Si tratta addirittura dell’80% di loro.

Il 58% non si sente pronto per affrontare le prove di esame, mentre il 21% teme le conseguenze della didattica a distanza. Solo il 20% ritiene di non avere incertezze. A rispondere al sondaggio circa 40mila studenti.

Ci sono poi altri aspetti interessanti legati alla pandemia. Il 28% dei maturandi ha cambiato i piani per il futuro per colpa del virus, il 17% non proseguirà gli studi. Il 51% si iscriverà invece all’università.

Per il 93% i programmi cambiano proprio per la condizione di incertezza e l’impossibilità di leggere ciò che accadrà nei prossimi mesi. Il 33% non sa ancora come trascorrerà le vacanze. Infine, il 65% di ragazze e ragazzi non si preclude la possibilità di sperimentare nuove forme di didattica a distanza.