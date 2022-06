Maturità 2021, in aumento gli studenti che hanno ottenuto 100 e la lode

Maturità 2021, in aumento gli studenti che hanno ottenuto 100 e la...

Nell’a.s. 2020/21, notevole è stata la quota di diplomati che ha ottenuto il voto 100. Come negli anni precedenti è invece diminuita la quota degli studenti che si sono displomati con il voto minimo, “60”, che passano dal 5,5% del totale diplomati nell’anno scolastico 2019/2020, al 4,8% nell’anno scolastico 2020/21.

Questi sono alcuni dei dati diffusi da M.I. nella pubblicazione “Esiti degli Esami di Stato nella Scuola secondaria di II grado – anno scolastico 2020/2021”.

Secondo il Focus, la media dei voti più alta si conferma per gli studenti che ottengono un diploma liceale, dove il 4,7% dei diplomati ha conseguito la lode. Tra i vari indirizzi liceali, nello specifico, il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (8,5%), seguito dal liceo Europeo (7,5%) e dal liceo Scientifico (7,0%).

In aumento rispetto all’anno scolastico precedente la percentuale di studenti che si diplomano con voti alti anche per quanto riguarda gli indirizzi Tecnici; tra i diplomati degli indirizzi Professionali, lo 0,8% degli studenti consegue il punteggio massimo con 100 e lode.

In media gli studenti italiani si sono diplomati con un voto finale pari a 82,5.

In cosa consiste?

Gli alunni che avessero concluso il secondo ciclo scolastico riportando la votazione di 100 o 100 e lode e che avessero voglia di dare visibilità ad un risultato eccellente, potranno inviarci una propria foto, che entrerà a pieno titolo nella galleria fotografica dei centisti della Tecnica della Scuola, sia sul nostro portale tecnicadellascuola.it che sui nostri profili social, Facebook, Instagram e Twitter.

In altre parole, anche quest’anno, come l’anno scorso, l’iniziativa si declina in gran parte sui social, laddove nelle edizioni passate si era dato spazio agli studenti solo sul portale d’informazione. Una novità, quella della maturità 2022, che permette ai ragazzi e alle ragazze di rilanciare l’iniziativa, a loro volta, sui propri canali Facebook e Instagram.

La galleria fotografica dei centisti verrà aggiornata periodicamente fino alla conclusione dell’iniziativa, il 20 luglio 2022.