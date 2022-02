Maturità 2022: circola nelle scuole l’ordinanza. Sarà quella definitiva? SCARICA BOZZA

Ci eravamo chiesti dove fosse finita l’ordinanza sulla maturità 2022 la cui bozza ha ricevuto le critiche anche del Cspi.

In queste ultime ore sta circolando nelle scuole una bozza non ufficiale. Potrebbe essere quella definitiva, ma per esserne certi bisognerà aspettare qualche giorno.

Da una prima lettura dell’ultima bozza, emerge che la novità importante da sottolineare si trova nell’articolo 28 comma 2 e riguarda il voto delle prove dell’Esame di Stato. Infatti, come ha dichiarato lo stesso ministro Bianchi, dopo le critiche mosse dal Csp, le prove varranno il 50% mentre la carriera scolastica dello studente varrà il restante 50%.

Le due prove scritte avranno un punteggio di 30, mentre il colloquio orale quello di 20, per un totale di 50. Il resto del punteggio, che ricordiamo è in centesimi, sarà decretato dal peso della carriera scolastica.