Maturità 2022: come si svolgerà? Tutte le indicazioni [VIDEO]

Sono pronte le Ordinanze per le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione.

L’Esame del Secondo Ciclo

L’Esame sarà costituito da una prova scritta di italiano su base nazionale, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame e da un colloquio.

La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30.

La prima prova proporrà sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.

Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) che sarà sottoposto al candidato.

Il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica e delle esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

La commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.

La valutazione finale resta in centesimi. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 40 punti (12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto). Le prove scritte peseranno fino a 40 punti, il colloquio fino a 20. Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.