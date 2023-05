Un progetto pensato per le tue tasche

Per gli studenti tra i 15 e i 19 anni è possibile partecipare alla 5° edizione di “Io penso positivo – Educare alla Finanza”, il percorso formativo dedicato agli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di II grado. Si tratta di un corso, strutturato in modo agile e veloce, per fornire le conoscenze finanziarie di base per avere una corretta percezione delle proprie risorse economiche e per gestirle nel migliore dei modi.

È possibile partecipare anche alla Caccia al Tesoro Finanziaria che si terra a giugno 2023!!

Il primo passo è quello di partecipare ad almeno un Live Show e superare il test nella piattaforma e-learning cosi da ottenere l’attestato di I° livello (First level).

Chi prosegue, e supera quattro moduli formativi, ottiene l’attestato di II° livello (Advaced).

I moduli funzionano come un videogioco: solo quando si è superato un modulo si può passare a quello successivo.

Ogni modulo è strutturato in tre fasi: la fase in cui si impara , con i video formativi, la fase in cui si memorizzano i concetti con le letture per approfondimento e quella in cui ci si mette alla prova con un test finale a risposta multipla sui contenuti sui contenuti di ogni modulo.

Chi prosegue e completa i 4 moduli si aggiudica l’attestato di II° livello.

Andando avanti con i moduli, si accumulano punti in classifica, sulla base di una serie di parametri, con la possibilità di vincere una gift card (per primi 30 classificati) e di partecipare alle ulteriori iniziative previste dal progetto, come la Caccia al tesoro finanziaria (per i primi 50 in classifica): una sfida a squadre che si concluderà con un viaggio a Roma per la premiazione finale.

Il corso dà la possibilità di ottenere dei crediti formativi.

Il progetto “Io penso positivo – Educare alla Finanza è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere con il supporto delle Camere di commercio italiane e del Comitato per l’educazione finanziaria

Per saperne di più scrivere a: [email protected]

