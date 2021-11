Maturità 2022, domande dei candidati esterni entro il 30 novembre

In attesa di indicazioni specifiche da parte del Ministero dell’Istruzione, l’USR per il Lazio ha ricordato che c’è termpo fino al 30 novembre 2021 per presentare domanda per partecipare, in qualità di candidati esterni,

all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022.

I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di

Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e,

nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Alla nota 43212 del 4 novembre scorso l’USR allega anche un modello di domanda.