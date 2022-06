Maturità 2022, la traccia di Italiano: i consigli degli esperti. DIRETTA 20/06 ore 16

Manca ormai pochissimo all’avvio degli esami di Maturità 2022. Mercoledì 22 giugno l’inizio con la temutissima prova di Italiano. Un anno che risente ancora delle difficoltà legate alla pandemia ma che, rispetto ai due anni precedenti, torna ad essere più simile al pre Covid.

Come sempre, nelle settimane pre esame, si è scatenato il toto tracce. I maturandi fremono per sapere autori ed argomenti della prova. Verga, D’Annunzio e Pirandello tra i papabili, senza dimenticare Ungaretti, Pascoli e Montale. E occhio poi alle ricorrenze come il trentennale delle stragi di mafia in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino o temi come la guerra in Ucraina e il Covid, ancora non del tutto tramontato.

Ma come affrontare la prova di Italiano? Che strada intraprendere, quale traccia scegliere per provare ad accaparrarsi una buona valutazione? Come fare a sfruttare gli ultimi giorni ed arrivare preparati all’appuntamento? Insomma, tanti interrogativi che troveranno risposta nel corso dell’appuntamento della Tecnica risponde live di lunedì 20 giugno alle ore 16 dal titolo “Maturità 2022, la traccia di Italiano: i consigli degli esperti” in onda sui canali social Facebook e Youtube della Tecnica della Scuola. Ospiti l’ispettrice del ministero dell’Istruzione Flaminia Giorda e il docente e scrittore Adriano Di Gregorio. Conduce Daniele Di Frangia. Per gli ascoltatori la possibilità di porre le proprie domande agli esperti durante la diretta.

SEGUI LA DIRETTA