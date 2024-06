Tracce maturità 2024 prima prova: liceali indecisi tra Pirandello e Caminito. E il resto degli studenti? I dati – PDF

Oggi, 19 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2024 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. Nel tardo pomeriggio di oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i primi dati relativi alle preferenze degli studenti.

Nella tabella diffusa, emergono le differenze tra licei, tecnici e professionali. La traccia più scelta in generale, al 28,9%, è stata quella di Maurizio Caminito con “Profili selfie e blog”. La meno scelta, con il 3,4%, quella di Maria Agostina Cabiddu con “L’Intuizione dei costituenti”.

Percentuali basse anche per i pilastri della letteratura italiana, Pirandello e Ungaretti, rispettivamente al 13 e all’11%. Questi ultimi, però, hanno incontrato più preferenze al liceo rispetto agli altri ordini scolastici, i cui studenti hanno deciso di svolgere altre tracce nella maggior parte dei casi.

Per l’analisi del testo tipologia A, sono usciti come autori Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti, del quale gli studenti dovranno analizzare “Pellegrinaggio” della raccolta “L’allegria”. Per Pirandello il testo è tratto dal romanzo del 1916 “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” che affronta i temi della macchina e dell’età contemporanea.

Per il testo argomentativo, è uscita la traccia su “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, una traccia che invita i maturandi a riflessioni sull’atomica. Tra i temi anche Rita Levi Montalcini con l’Elogio dell’imperfezione.

Tra le tracce argomentative c’è un testo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu, che proprio in questi giorni ha firmato l’appello dei 180 costituzionalisti a fianco di Liliana Segre contro la riforma del premierato approvata proprio ieri in prima lettura al Senato. Il testo proposto è tratto dalla rivista dell’associazione italiana costituzionalisti.

Maurizio Caminito, ex direttore della Biblioteca centrale per ragazzi di Roma, e il testo da “Profili, selfie e blog, la forma del diario nell’epoca di internet” è un’altra traccia per il testo argomentativo.

Ecco le sette tracce divise per tipologia (in aggiornamento):

Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario

Giuseppe Ungaretti con “Il pellegrinaggio”

con “Il pellegrinaggio” Luigi Pirandello con “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”

Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo

Giuseppe Galasso con “Storia d’Europa”

con “Storia d’Europa” Nicoletta Polla Mattiot con “Riscoprire il silenzio”

con “Riscoprire il silenzio” Maria Agostina Cabiddu con “L’Intuizione dei costituenti”

Tipologia C, riflessione critica

Rita Levi Montalcini con “l’Elogio dell’imperfezione”

con “l’Elogio dell’imperfezione” Maurizio Caminito con “Profili selfie e blog”

