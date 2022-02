Maturità 2022. Rete Studenti Medi: no a 2 prove scritte, maturandi penalizzati da 3 anni di Covid. Venerdì in piazza

Maturità 2022. Rete Studenti Medi: no a 2 prove scritte, maturandi penalizzati...

“Una formula che ci è piombata addosso tra capo e collo. Questa è l’ennesima decisione che il Ministero prende senza coinvolgere minimamente le organizzazioni studentesche”. A protestare Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti Medi, nella diretta della Tecnica della Scuola Live del 2 febbraio, un intervento molto critico nei confronti del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Sono mesi che cerchiamo il confronto con il Ministro Bianchi – continua il coordinatore della rete -. C’era stato promesso che ci sarebbe stato un tavolo con le rappresentanze studentesche per discutere proprio degli esami di Stato, ancora a settembre. Questo tavolo naturalmente non c’è stato e adesso la decisione è stata presa senza neanche interpellarci”.

“La reintroduzione delle prove scritte non va bene perché rappresenta la pretesa di un ritorno alla normalità che tuttora non esiste. Il Covid tuttora c’è nelle nostre scuole e continua a creare disagi, ma soprattutto non dobbiamo dimenticarci che le maturande e i maturandi di quest’anno sono quelli che di più hanno vissuto la pandemia, prima con la chiusura totale delle scuole, poi con le chiusure a singhiozzo dell’anno scorso e poi quest’anno con una situazione migliore ma pur sempre frammentata”.

“Sono questi ragazzi, è questa generazione di maturandi che ha subito 3 anni di Covid, come si può pensare che proprio loro debbano subire 2 prove scritte?”

L’esame ideale

“L’esame ideale è un esame che tenga conto di tutto il percorso dello studente, centrato sulla personalizzazione e sulla multidisciplinarità, un esame che faccia emergere le capacità critiche e di collegamento dello studente anche al di fuori delle aule scolastiche, che punti sugli interessi e sul percorso di ciascuno studente”.

E annuncia: “Venerdì in tutte le piazze d’Italia per dire no a questo esame di Stato” .