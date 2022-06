Maturità 2022, seconda prova scritta: black out a scuola, esame rimandato per 106 studenti

Maturità 2022, seconda prova scritta: black out a scuola, esame rimandato per...

Atmosfera surreale in un istituto scolastico di Maranello, in provincia di Modena. Nella giornata di ieri 23 giugno, come riporta CorriereUniv, i maturandi della scuola in questione hanno avuto un grosso ostacolo che non ha permesso loro di svolgere la seconda prova scritta.

Un guasto tecnico alla rete elettrica del Comune di Maranello ha infatti causato un vero e proprio black out nell’istituto. La scuola non ha potuto che constatare il fatto prendendo una decisione drastica: far restare i ragazzi a casa e spostare la seconda prova al giorno successivo, ossia oggi. Il malfunzionamento ha interessato vaste zone del modenese.

Una maturità particolare per i ben 106 studenti dell’Istituto Ferrari di Maranello, che hanno così avuto un giorno in più di ripasso per affrontare la prova rispetto agli altri diplomandi del resto del paese.

E se fosse successo in occasione della prima prova?

Tutto è bene quel che finisce bene, se non si pensa al disagio provato dagli studenti. Già ieri, in ogni caso, la corrente elettrica è stata ripristinata e i tecnici hanno fatto un sopralluogo negli ambienti scolastici per verificare che gli impianti elettrici non abbiano subito danni. In caso contrario era già pronto un piano B: probabilmente gli studenti avrebbero svolto la prova in un altro istituto.

L’evento improvviso, per fortuna, ha riguardato soltanto la seconda prova, che quest’anno è stata preparata dai singoli docenti e non a livello nazionale. Cosa sarebbe successo se il black out avesse avuto luogo il giorno prima? In questo caso non sarebbe stato possibile rimandare la prima prova. Gli studenti, infatti, in caso di esame slittato sarebbero venuti a conoscenza in anticipo del contenuto della prova, visto che viene preparata dal MI per tutte le scuole italiane. In questo caso, probabilmente, l’istituto avrebbe dovuto trovare una soluzione alternativa.