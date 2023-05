Maturità 2023, adempimenti di carattere operativo e organizzativo: nota [PDF]

In vista degli esami conclusivi del scondo cilo il MIM ha pubblicato una nota contenente indicazioni in merito agli adempimenti di carattere operativo e organizzativo per l’a.s. 2023/24.

Il Ministero, in particolare, raccomanda di individuare, per lo svolgimento delle prove, locali pienamente idonei, sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi e accoglienti, in modo da offrire un’immagine della Scuola decorosa e consona alla particolare circostanza.

Nel caso in cui i locali dovessero risultare insufficienti o inidonei in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, si dovrà procedere in tempo utile al reperimento di altri ambienti, anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, che abbiano tali requisiti.

I locali stessi dovranno essere attrezzati con fotocopiatrici perfettamente funzionanti, in modo da garantire che le tracce delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna Commissione.

In merito alla strumentazione, le Commissioni, per poter svolgere nella maniera più agevole i propri compiti (elaborazione di verbali e di atti, esame di testi e documenti, correzione degli elaborati e conservazione di atti e fascicoli, ecc.), utilizzando di norma le funzioni dell’applicativo “Commissione web”, dovranno essere messe in condizione di servirsi di computer collegati alla rete internet e delle stampanti in uso nelle scuole.Inoltre, dovranno essere messi a disposizione delle Commissioni, per le varie esigenze operative, il telefono, il fax, le attrezzature e i mezzi di comunicazione in dotazione.

I Dirigenti scolastici dovranno inoltre avvertire tempestivamente i candidati che:

è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone e

smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia;

smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia; è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di

qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless;

qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless; nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di

pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame.

LA NOTA