Maturità 2023, Curriculum dello studente e Supplemento Europass al diploma: cosa sono e come si scaricano

Anche per l’a.s. 2022/23 le scuole secondarie di secondo grado e gli studenti della classe quinta dovranno compilare il Curriculum dello studente, documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Il Curriculum viene collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo. Tale collegamento avviene prima del consolidamento post-esame, tramite l’inserimento del numero identificativo del diploma nell’area SIDI Alunni- Gestione alunni – Esami di Stato – Adempimenti finali. Sul frontespizio del Curriculum, una volta effettuato il consolidamento post-esame, compare la dicitura “Allegato al diploma n.” seguito dal numero univoco di collegamento.

Una volta effettuato il consolidamento post- esame, il Curriculum viene messo a disposizione dello studente diplomato direttamente nella piattaforma Curriculum dello studente. Non è necessaria alcun’altra azione a carico delle segreterie.

Assieme al diploma e al Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi della normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato, anch’esso collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo e contenente informazioni in parte già presenti nella sezione “Titolo di studio” del Curriculum. Anche il Supplemento Europass al certificato è reso direttamente disponibile agli studenti all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, senza più la necessità di procedere alla stampa e alla consegna del documento assieme al diploma.

Per l’a.s. 2022/23 è confermato il modello del Curriculum dello studente già adottato, in attesa della definizione della Piattaforma digitale unica e dell’E-portfolio orientativo personale delle competenze previsti dalle Linee guida per l’orientamento adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, che potrebbero portare ad eventuali modifiche e implementazioni.

Sul sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per le scuole e per gli studenti, sono già attive le funzioni per la compilazione.

Si ricorda che ai sensi del D.M. n. 11/2023, “nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente”. Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo direttamente a disposizione delle commissioni d’esame tramite l’applicativo “Commissione web”.

Queste le tempistiche previste: