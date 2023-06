Maturità 2023, indicazioni per le scuole con progetti EsaBac ed EsaBac techno [NOTA]

L’ordinanza ministeriale 9 marzo 2023, n. 45, riguardante gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, richiama i decreti con i quali sono dettate istruzioni per lo svolgimento della Maturità nelle sezioni degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione in cui vi sono progetti EsaBac ed EsaBac techno, per il rilascio del doppio diploma italiano e francese.

Con nota del 15 giugno il MIM illustra le fasi del procedimento di rilascio del diploma di Baccalauréat:

Prima fase: lavori della commissione

Seconda fase: produzione dell’attestato di superamento dell’esame di Stato

A cura delle segreterie delle scuole, che accedono al SIDI per verificare e convalidare i risultati della prova EsaBac, allo scopo di produrre e stampare l’ “Attestato di superamento dell’esame di Stato e dichiarazione dei voti per il rilascio del Baccalauréat” in lingua italiana, con traduzione in lingua francese.

Terza fase: stampa e invio dei diplomi di Baccalauréat

A cura delle Académies in Francia, che stampano e inviano i detti diplomi ufficiali agli Uffici scolastici regionali di competenza.

