Maturità 2023, parere del CSPI su classi sperimentali autorizzate e percorsi di studio EsaBac

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella seduta plenaria n. 101 del 27/04/2023, ha espresso il proprio parere favorevole sugli schemi di decreto ministeriale concernenti disposizioni per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate, nelle sezioni a opzione internazionale tedesca, cinese e spagnola, nelle sezioni di Liceo classico europeo e nelle sezioni ove sono presenti percorsi di studio EsaBac ed EsaBac techno funzionanti presso istituti statali e paritari per l’a.s. 2022/2023.

Nello specifico, gli schemi di decreto sottoposti al parere del CSPI prevedono il ritorno alla procedura ordinaria dell’esame di Stato del secondo ciclo, dopo le modifiche introdotte durante l’emergenza sanitaria da SARS-COV-2.

Il CSPI conferma, pertanto, anche per gli schemi di decreto in esame, le medesime raccomandazioni contenute nel richiamato parere sull’O.M. 45/2023, sulla necessità che nella scelta e nella predisposizione delle prove scritte, sia quelle comuni a tutti gli indirizzi che quelle specifiche per le sezioni oggetto del presente parere, nonché nello svolgimento del colloquio d’esame, si tenga conto del percorso e delle difficoltà affrontati nel triennio e sia valorizzato l’effettivo processo di apprendimento delle studentesse e degli studenti, dando rilievo alla valenza orientativa del colloquio.

Per il CSPI è inoltre necessario valutare l’opportunità di fare riferimento anche alle classi sperimentali autorizzate nell’Ordinanza Ministeriale in cui sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.