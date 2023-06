Maturità 2023, Sandro Marenco agli studenti: “niente paura, venite a portarci i vostri sogni, noi siamo lì anche per quello”

La settimana fatidica degli esami di Stato si avvicina, mercoledì 21 giugno si inizierà con la prima prova scritta di italiano per poi procedere con tutto il resto. A dare qualche consiglio agli studenti e alle studentesse è stato il docente e scrittore Sandro Marenco, che sui suoi canali social ha pubblicato un video per incoraggiare i maturandi.

Con in sottofondo la canzone trend topic della Maturità, Notte prima degli esami di Antonello Venditti, il docente ha commentato: “È arrivato il momento ragazzi, è arrivato quel momento dell’anno in cui io sento di volervi abbracciare, in cui io ho bisogno di sentirmi vicino a voi, in cui io sento la vostra paura, in cui io sento il dovere morale di doverci essere più che mai. Tra poco iniziano gli scritti, poi gli orali, ma vi prego, non abbiate paura, non venite con la paura. Venite con la voglia di dare il massimo, venite con la voglia di essere voi stessi, siatene orgogliosi. Venite con l’intenzione di farvi un regalo, partite quella mattina dicendo ‘io vado a farmi un regalo, do il massimo di quello che sono’. Venite con il cuore sereno di chi ha fatto tutto il possibile, venite con la fierezza di chi ha fatto un percorso e lo porta a termine, venite a portarci i vostri sogni, venite a farci vedere il bello di chi siete voi, venite e cercate di creare un momento di magia, un momento che ricorderete bello per tutta la vostra vita. Noi siamo lì anche per quello, per aiutarvi a creare la magia. Non abbiate paura, vi prego, non c’è niente da temere. Venite quella mattina e portate dentro al vostro cuore l’amore dei vostri genitori, dei vostri fidanzati, delle vostre fidanzate, dei vostri amici, dei vostri prof, dei vostri animali, portate l’amore in commissione. Io non vedo l’ora di ascoltarvi, di guardarvi, di osservarvi, di aiutarvi. Io non vedo l’ora di vedervi alzare da quella sedia con il viso soddisfatto di cui ha fatto qualcosa di cui va orgoglioso. Io ce la metterò tutta, voi però anche”.