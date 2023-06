Maturità 2023, seconda prova. Al liceo scientifico problemi con lo studio delle funzioni e Teorema di Rolle

Dopo un’intensa prima prova d’italiano, arriva il secondo giorno d’esami per i maturandi 2023. Qui la prova cambia, in base all’indirizzo di studi. Se per i liceali del classico, l’esame riguarda un testo di Seneca, al liceo scientifico gli studenti, nella prova di matematica designata, devono confrontarsi con la soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni. Si tratta di problemi dall’approccio classico, senza riferimenti a casi reali.

Per quanto riguarda gli otto quesiti di matematica, si va dall’applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione, combinati con alcuni di geometria e di geometria analitica, fino a un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato, come riporta il Corriere della Sera.

Le materie scelte per ogni indirizzo di studi

Liceo classico: Latino, Liceo scientifico: Matematica, Liceo scientifico – Opzione scienze applicate: Matematica, Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera, Liceo artistico – Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente, Liceo artistico – Arti figurative plastico scultoreo: Discipline plastico-scultoree, Liceo Scienze Umane: Scienze umane, Liceo Scienze Umane, opzione economico sociale: Diritto ed economia politica, Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Musicale: Teoria, analisi e composizione, Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica: Tecniche della danza. Amministrazione Finanza e Marketing: Economia aziendale, Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Relazioni internazionali per il marketing: Economia aziendale e geopolitica, Turismo: Discipline turistiche e aziendali, Meccanica, meccatronica ed energia – Articolazione meccanica e meccatronica: Disegno, progettazione, organizzazione industriale, Trasporti e logistica – Costruzione del mezzo: Struttura costruzione sistemi impianti del mezzo, Elettronica ed elettrotecnica – Elettronica: Elettronica ed elettrotecnica, Elettronica ed elettrotecnica – Elettrotecnica: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni – Informatica: Informatica, Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale, Chimica, materiali e biotecnologie – Chimica e materiali: Tecnologie chimiche e industriali, Sistema Moda – Tessile, abbigliamento e moda: Ideaz. progettaz. industrializ. prodotti mod, Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e trasformazioni: Produzioni vegetali, Costruzioni, ambiente e territorio: Progettazione, costruzioni e impianti. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale, Servizi socio sanitari: Igiene e cultura medico-sanitaria, Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali.

I dati della maturità 2023

Nel corso della nostra diretta: “Maturità 2023, ecco i commissari esterni: tutto pronto per il via”, è intervenuta la dott.ssa Flaminia Giorda, coordinatrice della Struttura tecnica esami di Stato del ministero dell’Istruzione e del Merito, fornendo alcuni dati interessanti sull’Esame di Stato 2023.

Quest’ultima ha anticipato qualche dato relativo ai candidati: quest’anno si presenteranno alla maturità oltre 536mila studenti. Le commissioni d’esame che saranno formate saranno 14mila, per un totale di quasi 27895 classi.

Ecco le dritte della coordinatrice rivolte agli studenti qualche giorno fa: “Innanzitutto leggete con attenzione tutte le tracce in modo da poter scegliere quella che riguarda l’ambito che meglio conoscete. Poi per prepararvi in questi giorni leggete qualche buon editoriale di un quotidiano oppure testi che vi interessano: non per prevedere l’argomento della prova ma soprattutto per capire com’è il modo più giusto per argomentare e motivare le vostre idee e le vostre convinzioni”.