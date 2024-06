Maturità 2024, come custodire i plichi cartacei della prima e seconda prova

I testi delle prove scritte dell’esame di Stato sono trasmessi alle scuole principalmente via telematica (“plico telematico”), ma alcuni testi devono essere inviati in formato cartaceo (per non vedenti, detenuti e degenti). Questi plichi cartacei richiedono misure di sicurezza per evitare atti vandalici, quindi il Ministero collabora con le Forze dell’ordine per la loro custodia. Le Questure custodiranno i plichi fino alla distribuzione ai dirigenti scolastici.

I dirigenti scolastici o i loro delegati devono consegnare immediatamente i plichi all’Ufficio di Polizia di Stato o al Comando dei Carabinieri più vicino. Se alcuni dirigenti scolastici sono assenti durante la distribuzione, le Forze dell’ordine ritireranno i plichi non distribuiti.

Gli Uffici di Polizia di Stato o i Comandi dei Carabinieri custodiranno i plichi consegnati e li restituiranno alla stessa persona che li aveva affidati o a una persona delegata alle ore 7:30 del 19 giugno presso l’istituto sede d’esame.

Per facilitare l’individuazione dell’istituto, il dirigente scolastico o il delegato dovrà indicare il proprio nominativo e il nome dell’istituto sul plico al momento della consegna alle Forze dell’ordine.

Il 19 giugno, il dirigente scolastico o il delegato, dopo aver ricevuto i plichi dalle Forze dell’ordine, dovrà consegnarli ai presidenti delle commissioni o a uno dei commissari delegati.

Nella stessa giornata del 19 giugno, tra le ore 11:00 e le 13:30, il dirigente scolastico o il delegato dovrà riconsegnare il plico contenente il testo della seconda prova alle Forze dell’ordine, che lo custodiranno nuovamente e lo riconsegneranno il 20 giugno alle ore 7:30 presso l’istituto sede d’esame alla stessa persona.

Tutte le indicazioni sono contenute nella nota 22707 del 31 maggio 2024.

LA NOTA