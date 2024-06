Maturità 2024, fanno scena muta all’orale per protesta: le studentesse sono state promosse. Donazzan: “vanno punite”

Avevamo parlato del caso di due studentesse di un liceo di Venezia che hanno fatto scena muta alla prova orale della maturità 2024 per protesta contro i voti bassi assegnati alle prove scritte alla sua classe.

Le tre studentesse nonostante la ribellione verso la commissione di maturità, sono state promosse con votazioni finali comprese tra 71/100 e 67/100.

Donazzan: “Grave atto di disobbedienza, vanno punite”

“Promosse anche facendo scena muta all’orale? Evidentemente avevano fatto bene i loro conti, il che vuol dire che non hanno neanche il coraggio di rischiare”, ha incalzato Elena Donazzan citata dal Corriere del Veneto. “Se molti degli studenti della classe hanno preso un brutto voto nella versione di greco – ha aggiunto – vuol dire che non hanno studiato o che non sono stati preparati abbastanza bene e non hanno raggiunti i livelli sufficienti previsti. Potrà anche esserci stato un problema a livello di docenza, ma quando si entra nel mondo degli adulti si viene valutati anche sul fronte comportamentale, e questo lo definisco un atto di disobbedienza molto grave”. E continua: “Questa disobbedienza va punita, perché è una provocazione e una mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica: così facendo dimostrano di non essere realmente mature”.