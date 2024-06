Maturità 2024, mamma piange sui libri e la figlia l’aiuta: “Il diploma è il suo sogno, mi ha sempre incoraggiata negli studi”- VIDEO

Il video di una signora che si prepara agli esami di maturità piangendo sui libri e sugli appunti è diventato virale. La signora, a quanto pare, ha deciso di riprendere gli studi con la collaborazione della figlia, che l’ha aiutata con i riassunti.

Il momento di esasperazione

In particolare, come riporta Webboh, nel video si vede la donna alle prese con l’inglese, materia con cui avrebbe un po’ di difficoltà. Il pianto non è disperato ma è misto alle risa, in un momento di esasperazione. “Mamma è facilissimo, te l’ho riassunto”, queste le parole che le dice la ragazza. “Per me è orgoglio, la devo sapere bene”, le risponde lei in dialetto napoletano ridendo.

Dopo che il video è diventato virale la ragazza ha commentato così: “Mia mamma mi ha sempre incoraggiato negli studi perché lei non ha potuto continuarli, è il suo sogno prendere il diploma! Sono fiera di te, ti amo mamma”. Insomma, è proprio vero che non è mai troppo tardi.

Le storie di chi ha ripreso gli studi

Sono tante le storie di chi ha ripreso gli studi nell’età adulta. Quest’anno tra i banchi, a svolgere l’esame di terza media, come abbiamo scritto, emozionata come non lo era da tanto tempo, c’è stata una donna di 53 anni, mamma di 4 figlie. Sua sorella, anche lei adulta e sua nipote, faranno la prova con lei. “Praticamente tutta la mia famiglia oggi è qui a scuola – dice la donna -. È un’esperienza che non dimenticherò mai nella vita”.

Un’altra candidata è una nonna di 54 anni. Sua nipote di 15 anni, che aspetta già un bambino, è accanto a lei e si sostengono a vicenda. Non ha avuto una vita facile, così come i suoi 5 figli e i suoi 12 nipoti. Ha lavorato come badante con le persone anziane per tanti anni.

“Questa è stata una bella esperienza, fatela anche voi. Ho studiato e mi sono impegnata tanto. Magari, alla mia età, la licenza media non potrà aiutarmi con il lavoro ma è una soddisfazione personale. Mi sono sposata giovanissima – racconta la donna – e mi sono dedicata interamente alla famiglia. Ai miei tempi si faceva così. Ho cresciuto 5 figli e 12 nipoti e ora sto per diventare bisnonna. Ho fatto tanto per loro, oggi faccio qualcosa per me che mi fa sentire orgogliosa e mi fa piangere di felicità”.

GUARDA IL VIDEO