Maturità 2024, ‘Notte prima degli esami’ a Perugia diventa un rito esorcizzante. Gli auguri di Meloni e Valditara a mezzo milione di studenti

È arrivata la notte prima degli esami. Sono tantissimi gli studenti, di quel mezzo milione che si apprestano a vivere da protagonisti la prima prova della maturità 2024, che la passeranno quasi in bianco. C’è chi ha cercato di vincere le tensioni cercando di utilizzare i consigli del ministro Giuseppe Valditara (“non fatevi travolgere dallo stress”), chi ha deciso di ripassare in modo spasmodico, chi ha puntato tutto sul tema di attualità facendo una scorpacciata di letture dei quotidiani. Ma anche chi ha esorcizzato la vigilia ritrovandosi davanti scuola.

È accaduto ai maturandi del liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia: dopo cena si sono ritrovati, abbracciati, in cerchio davanti al loro istituto.

Poco dopo le 21.30 hanno schiacciato play su un tablet collegato all’amplificatore, alimentato da un piccolo generatore che hanno portato per l’occasione: si sono abbracciati e, scrive l’Ansa, ondeggiando a mo’ di ballo, hanno cominciato a cantare ‘Notte prima degli esami’ di Antonello Venditti, da oltre quattro decenni canzone simbolo delle prove finali che portano al diploma di Stato.

Sempre nelle ore precedenti al via degli esami di maturità 2024, lo stesso cantautore romano d’adozione ha detto, della sua canzone, che “sarebbe interessante darla come traccia alla maturità, per far raccontare i ragazzi di oggi”.

La partecipazione agli esami di fine secondaria è stata commentata anche dalla premier Giorgia Meloni: in un messaggio di auguri ai maturandi, trasmesso durante la diretta ‘Notte prima degli esami’ di Skuola.net, la presidente del Consiglio ha detto, rivolgendosi ai maturandi, che “in questa notte così speciale e simbolica per la vostra vita io voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento. So quanto impegno, quanta dedizione, quanto coraggio abbiate messo per arrivare fin qui e so che a volte può essere stato difficile. Ma ogni pagina studiata in questi anni e ogni ora dedicata allo studio vi avvicina alle vostre aspirazioni, forse perfino ai vostri sogni”.

“Perché – ha continuato Meloni – l’importante non è solo il risultato finale che si raggiunge, ma è anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato”.

“La maturità vi insegna a superare gli ostacoli, a credere nelle vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione e io vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e con fiducia. Siete il futuro della nostra nazione e sono certa che dimostrerete il vostro valore. L’Italia crede in voi, in bocca al lupo”, ha concluso la premier.

Dopo l’intervista a Skuola.net, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto fare un ultimo augurio via social a quanti affronteranno da domani l’esame di maturità: “Care ragazze e cari ragazzi affrontate la maturità con entusiasmo, con la consapevolezza del vostro valore”.

“I prossimi giorni segneranno un passaggio importante verso la vita adulta, portate con voi il senso di ciò che in questi anni la scuola vi ha dato. In bocca al lupo”, ha concluso il numero uno del dicastero bianco di Viale Trastevere.