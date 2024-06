Notte prima degli esami, Venditti la propone come traccia alla maturità: “Sarebbe interessante”

Il cantautore Antonello Venditti è l’autore della canzone “Notte prima degli esami“, che da ben quarant’anni è il brano simbolo degli esami di maturità per gli studenti e che ha contribuito a creare il mito della notte prima di quello che è considerato un rito di passaggio verso la vita adulta.

“Potrebbe far raccontare i ragazzi di oggi”

Venditti, ai microfoni de La Repubblica, ha parlato della canzone, proponendola come traccia per la prima prova di italiano della maturità, in programma, quest’anno, domani 19 giugno alle 8:30: “In Notte prima degli esami ogni strofa è un film. Dagli studenti si allarga a famiglia e società. Sarebbe interessante darla come traccia alla maturità, per far raccontare i ragazzi di oggi. La chiave del brano sta nei versi: ‘Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno’. Sono io in concerto, e nuovi amici ogni volta. È un eterno presente, sempre in movimento, poi va in flashback, alla mia maturità”.

Notte prima degli esami e il suggerimento agli studenti

Lo scorso 12 maggio Venditti è stato ospite, sul canale Nove, della trasmissione “Che Tempo Che Fa“. Il 75enne ha discusso in modo scherzoso proprio del brano.

“Io sono sempre studente. La scuola era il luogo della mia vita, mia mamma era professoressa di latino e greco”, ha detto Venditti a Fabio Fazio parlando del suo rapporto con l’istruzione, di cui ha scritto in molte canzoni.

E, poi, il suggerimento gioviale per tutti gli studenti che tra circa un mese dovranno affrontare gli esami di maturità 2024: “I maturandi possono cantare ‘Notte Prima Degli Esami’, anzi la scaramanzia vuole che si deve cantare”.

Insomma, resta solo da vedere se, quest’anno o in futuro, il Ministero decida di sorprendere i maturandi proponendo loro alla prima prova degli esami di stato un brano di una canzone di musica leggera italiana come “Notte prima degli esami“, brano che sicuramente tutti i candidati conoscono bene.