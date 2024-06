Maturità 2024: prof muore la sera prima, la collega fa trovare una sorpresa sul banco agli alunni. Marenco: “La scuola è questo”

Una storia commovente che è stata raccontata dal docente tiktoker Sandro Marenco, insegnante di inglese in una scuola superiore di Alessandria. Una docente di una classe quinta è morta proprio ieri, la sera prima della prima prova scritta della maturità.

“Non sono l’unico a vivere la scuola con passione e cuore”

Una collega, probabilmente per consolare gli studenti e dar loro forza, ha pensato bene di far trovare loro, a ognuno di loro, una sorpresa sul banco, un biscottino dentro una piccola ciotola a forma di cuore. Ecco il commento di Marenco: “Quando rispondo ai commenti dicendovi che non sono l’unico a vivere la scuola con passione e cuore, ecco, i ragazzi questa mattina sono entrati e hanno trovato questo sul loro banco. Una mia collega aveva preparato l’aula, un piccolo gesto per far loro capire che in quella classe c’è e ci si metterà il cuore. Soprattutto in questa classe dove proprio ieri sera una delle loro prof è volata via”.

“Vi giuro che mai come questa volta farò di tutto per far sì che ogni momento trascorso insieme sia di quelli speciali. La scuola, credetemi, è sempre più questo, raccontiamolo perché ce lo meritiamo”, ha concluso.