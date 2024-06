Maturità 2024, sessioni suppletiva e straordinaria: funzioni per le segreterie

Le esigenze delle Commissioni d’esame circa le prove scritte per le sessioni suppletiva e straordinaria della Maturità 2024 saranno gestite tramite l’apposita funzionalità in ambiente SIDI al seguente percorso: Gestione anno scolastico => Esami di Stato – Prove in formato speciale e Prove sessioni suppletiva e straordinaria.

Cono nota 27216 del 19 giugno 2024 il Ministero ha comunicato che la Funzione relativa alla richiesta di prove per la Sessione suppletiva sarà disponibile alle segreterie scolastiche e alle Articolazioni Territoriali Provinciali fino alle ore 14 del 25 giugno 2024.

Per la rilevazione delle esigenze circa le prove per la Sessione straordinaria, le funzioni saranno disponibili a partire dal 3 luglio e fino al 4 settembre 2024.

Chi può sostenere l’esame nelle due sessioni

L’articolo 26 della O.M. 55/2024 relativa alla Maturità 2024 è dedicato alle assenze dei candidati alle prove.

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.

I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinate. In tale caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo l’effettuazione del relativo colloquio.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere una o più prove dell’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.

In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.

Calendario delle prove suppletive

La prima prova scritta suppletiva si svolgerà mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si terrà giovedì 4 luglio 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolgerà martedì 9 luglio 2024, dalle ore 8:30.

LA NOTA