Maturità 2024 tracce, Valditara dà uno spoiler

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato ospite della consueta trasmissione di Skuola.net sulla maturità. Incalzato dalle domande dei giornalisti, ha risposto raccontando di alcuni suoi aneddoti da studenti.

E poi ha dato un piccolo spoiler sulle tracce della maturità, sulla prima prova scritta d’italiano: “Non posso rivelare le tracce: non saranno difficili, non inquieteranno lo studente medio. Le tracce di domani possono essere considerate interessanti. Non perdete tempo a cercarle su Internet. Sono state scelte a marzo. Il giornalista Daniele Grassucci ha così fatto una considerazione: “Quindi gli eventi successivi non ci saranno”.

Capolavoro dello studente, Valditara risponde alle critiche

Ecco alcuni chiarimenti sul capolavoro alla maturità: “Ci sono state grandi critiche, informatevi. Il capolavoro nasce per evidenziare le predisposizioni degli studenti e per lavorare per potenziarle. Non abbiamo mai detto che doveva essere portato alla maturità come nuova tesina. Qualcuno ci ha marciato e ha sparso questa notizia, da noi sempre smentita”.