Maturità dopo 4 anni anziché 5 per “meriti speciali”, diplomata con 100: Nicole aveva tutti 10

Maturità dopo 4 anni anziché 5 per “meriti speciali”, diplomata con 100:...

La scuola italiana si contraddistingue per l’ancora troppo alto numero di abbandoni e di studenti che non raggiungono le competenze minime, ma anche per tante eccellenze. Una di queste è della provincia di Caltanissetta, dove una studentessa si è diplomata con un anno di anticipo e con il massimo dei voti: la ragazza si chiama Nicole Insalaco, è nativa di Serradifalco, ha 18 anni da poco compiuti, frequenta il quarto anno del liceo scientifico “Leonardo Sciascia” di Canicattì ed è stata “maturata” con 100 su 100, il massimo della votazione.

Al termine del quarto anno, la ragazza è stata ammessa, per meriti speciali, a sostenere gli Esami di Stato conclusivi della secondaria di secondo grado, superando l’esame: la prova orale si è conclusa tra i complimenti degli insegnanti e l’ovazione dei compagni di scuola

La possibilità dell’accesso alla maturità per “meriti speciali” è prevista per gli studenti che hanno una media di voti superiore al 9 e Nicole è andata oltre visto che è stata ammessa con tutti 10.

Nei giorni scorsi anche un altro ragazzo si è diplomato precocemente: come abbiamo già avuto modo di scrivere, è Luigi Carratta, nato nell’aprile 2006, quindi a soli 17 anni: si è iscritto a scuola a 5 anni e per la scuola superiore ha scelto il percorso di Sperimentazione Quadriennale (diploma in 4 anni) presso l’Istituto “Galilei – Costa – Scarambone” di Lecce..

Questa particolare combinazione di fattori e di scelte ha fatto sì che Luigi con ogni probabilità possa essere considerato il più giovane diplomato d’Italia.

Luigi ha sostenuto il colloquio il 30 giugno, consultando i quadri finali esposti fuori dalla scuola, ha esultato nello scoprire di aver superato l’esame di Stato con 100/100.