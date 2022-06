Maturità senza mascherine, il DL 68 è in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto 68 del 16 giugno, che libera gli esami di Stato dall’obbligo di mascherine è in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 11 infatti recita: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Una scelta maturata nell’ambito del Cdm di giorno 15, come avevamo anticipato. Sull’argomento il ministro dell’Istruzione Bianchi si era difeso: “Non è stato un provvedimento tardivo, dovevamo garantire una conclusione dell’anno scolastico avendo tutto il senso di responsabilità collettiva. La mascherina è un esempio di rispetto reciproco, l’abbiamo fatto quando abbiamo ritenuto di poter gestire situazioni controllate di persone sostanzialmente in grado di assumersi il senso della responsabilità”.