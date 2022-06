Decreto Covid: maturità senza mascherine, finito il Cdm, DL atteso in Gazzetta Ufficiale

Come abbiamo anticipato più volte gli esami di Stato si svolgeranno senza obbligo di mascherine: è arrivato il via libera del Governo, a conclusione del Cdm.

Una decisione maturata negli ultimi giorni, a partire dall’incontro di lunedì tra i ministri Bianchi e Speranza e l’istituto superiore di sanità presieduto da Brusaferro. L’articolo 11 del decreto specifica quest’aspetto. Una norma che era necessario aggiornare vista la scadenza al 15 giugno del vecchio decreto.

Verrà spostata al 30 settembre la scadenza dell’obbligo per il trasporto pubblico locale e nazionale (autobus, metro, treni, aerei, navi), mentre non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine a eventi culturali e sportivi al chiuso così come in cinema, teatri e palazzetti. Si useranno invece nelle strutture sanitarie. Inoltre per i dipendenti pubblici non ci sarebbe più la raccomandazione di usare la mascherina.

A questo punto si resta in attesa del passaggio del decreto Covid in Gazzetta Ufficiale.