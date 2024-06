Maturità, si rifiuta di fare l’orale per l’insufficienza allo scritto di Greco: prende 4 punti, arriva a 71/100. Il caso potrebbe finire al Tar

Maturità, si rifiuta di fare l’orale per l’insufficienza allo scritto di Greco:...

Potrebbe avere dei risvolti giudiziari la vicenda delle insufficienze in greco assegnate alla maturità dalla commissione a due terzi di una classe di un liceo Classico di Venezia: alcune studentesse con la media dei voti degli ultimi tre anni piuttosto alta, all’esame finale orale non hanno infatti risposto alle domande della commissione per “disubbidienza civile” poiché i voti presi dalla commissaria esterna di greco e avvallati dalla commissione tutta sono stati giudicati “offensivi”, “umilianti” e “ingiusti”.

I probabili risvolti giudiziari derivano dal fatto che Linda Conchetto e le altre due sue compagne del liceo del capoluogo veneto, autrici della protesta alla prova orale di maturità, dopo avere appreso l’esito degli esami scritti hanno immediatamente presentato richiesta di accesso agli atti per visionare le prove svolte: lo hanno fatto, scrive l’Ansa, formulando la richiesta tramite una e-mail inviata alla casella Pec della scuola. Hanno quindi chiesto di potere prendere visione delle prove scritte, chiedendo di riceverle per posta.

Successivamente, una volta valutati gli errori presenti nella prova e la pertinenza degli stessi con la scala di valutazione adottata dalla Commissione, decideranno se percorrere anche la strada di un ricorso al Tar.

Intanto, sembra che dal dicastero di Viale Trastevere il caso sia stato annoverato tra quelli che meritano approfondimenti: l’amministrazione centrale avrebbe infatti incaricato degli ispettori, il condizionale è d’obbligo perché non si hanno ancora certezze, di andare a verificare nel liceo di Venezia come siano andate effettivamente le cose.

Soprattutto, gli esperti di normativa scolastica dovranno stabilire se le insufficienze sono state assegnate e motivate in modo adeguato e pertinente.

“Aver attirato l’attenzione del Ministero dell’Istruzione sul caso – ha spiegato Linda Conchetto – era il massimo obiettivo che potevamo sperare. Sapere che saranno mandati degli ispettori per capire cosa è successo mi rende molto contenta”.

Nel frattempo, la ragazza è stata comunque già promossa con un voto finale di 71 centesimi: 67 punti erano quelli conseguiti tra crediti e prove scritte (tra cui quella di greco contestata). A questa “dote”, la Commissione ha aggiunto 4 ulteriori punti riguardanti il colloquio finale: pur non avendo risposto alle domande, la ragazza, come le sue due compagne, si è comunque presentata davanti ai commissari spiegando le motivazioni del forte gesto di protesta.