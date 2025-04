La notte dei Licei Classici: alla scoperta delle radici della cultura greco romana

Giunge quest’anno alla sua XI edizione l’iniziativa “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, nata da un’idea del professor Schembra, docente di Latino e Greco al il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale nel catanese, attualmente ricercatore di Filologia classica all’Università di Torino. Il liceo di Acireale è la scuola capofila del progetto sin dalle sue origini.

L’evento è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, con il partenariato che RAI Cultura e RAI Scuola coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo.

La Notte Nazionale del Liceo Classico vuole essere, nelle intenzioni dei suoi sostenitori, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, per puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva. È un evento volutamente nazionale, per la difesa, la promozione e la salvaguardia delle radici culturali legate alla civiltà greco-romana.

L’idea è nata per dimostrare che il curricolo del liceo classico è ancora oggi ancora ricco di stimoli, frequentato da studenti motivati, e dopo 11 anni la Notte Nazionale del Liceo Classico ha contribuito in a focalizzare l’attenzione dell’opinione su questo percorso di studi che non si trova in nessun’altra parte del mondo.

L’evento

Per sei ore i licei classici italiani aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e i giovani protagonisti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Sarà possibile per chi vorrà liberamente partecipare, assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico.

Anche in questa edizione, per la terza volta, ai licei italiani si uniscono 17 licei stranieri, dalla Croazia, Francia (Île de la Réunion), Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia.

I licei italiani partecipanti saranno 350, che venerdì 4 aprile, dalle 18 alle 24 apriranno le loro porte.

Il tema di quest’anno è Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare, ovvero il viaggio umano per mare. Come nelle precedenti edizioni, gli studenti di tutti i Licei Classici d’Italia si sono cimentati in un concorso, quest’anno consistito nella realizzazione di un Video Reel Instagram inedito. Per saperne di più https://www.nottenazionaleliceoclassico.it/