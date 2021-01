Medico scolastico: si punta a rendere strutturale la figura

Prima firmataria Roberta Lombardi del M5S, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato l’ordine del giorno alla Legge di Stabilità 2021 che impegna la Giunta Zingaretti a rendere strutturale e stabile in tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione la reintroduzione del medico scolastico e a portare questo provvedimento in Conferenza Stato-Regioni affinché sia applicato anche a livello nazionale.

Nel comunicato, Lombardi spiega: “Un nuovo, importante, passo in avanti dopo aver ottenuto, sempre nell’ambito della legge di Stabilità, la copertura finanziaria del provvedimento per il prossimo triennio attraverso l’approvazione di tre milioni di euro per reintrodurre il medico scolastico nella nostra regione proposta da un mio emendamento. Un obiettivo fondamentale in questo momento di difficoltà legato alla pandemia ma che rimane a patrimonio di tutta la comunità scolastica e dell’intera società anche oltre l’emergenza covid19 nell’ottica di un benessere allargato dei nostri ragazzi, come abbiamo spiegato nella nostra campagna #UnMedicoInOgniScuola”.

“Proprio in questi giorni ho scritto una lettera all’assessore regionale alla Sanità, D’Amato, per sapere a che punto è lo stato dei lavori per attuare concretamente la reintroduzione del medico scolastico e il certificato medico pediatrico dematerializzato e quali siano le tempistiche per il raggiungimento della loro piena operatività. Si tratta infatti di due strumenti fondamentali per favorire il ritorno alla didattica in presenza e garantire così il benessere psicologico, relazionale e la socialità di tutta la comunità scolastica, in particolare degli studenti”.