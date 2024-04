Meloni incontra scolaresca: “Datemi un telefono. Non ve li hanno fatti portare? Fanno bene, state studiando”, poi i selfie

Fuori programma per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è avvicinata a degli alunni abruzzesi in piazza Colonna, a Roma. Come dimostra un video divulgato dall’agenzia Ansa la premier ha scattato dei selfie con la scolaresca, probabilmente in gita nella Capitale.

Il fuori programma

Meloni, sorridente, è andata verso gli alunni che la stavano accogliendo festanti con delle urla per attirare la sua attenzione e ha chiesto loro un cellulare per poter scattare dei selfie con loro. La maggior parte degli studenti, però, probabilmente di elementari o medie, le hanno risposto di non averlo con sè: “Non ce l’hanno fatto portare”, ha detto uno di loro.

“Certo, fanno bene a non farvelo portare, state a studià”, queste le sue parole. Poi, dopo che qualcuno le ha dato uno smartphone, Meloni ha fatto molti selfie con gli studenti emozionatissimi, il tutto a favore di videocamera. “Buona gita”, così si è congedata la premier.