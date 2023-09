Meloni: “Se una donna vuole lavorare non deve rinunciare a mettere al mondo dei figli”.

Intervistata dal “Corriere della sera” in occasione del festival “Il tempo delle donne 2023”, la presidente del consiglio Giorgia Meloni smentisce che esista incompatibilità tra maternità e carriera: “Io penso che se tu vuoi mettere al mondo un bambino non devi per questo rinunciare a un lavoro, e penso che se vuoi lavorare non devi per questo rinunciare a mettere al mondo dei figli”.

“Penso -ha detto ancora Meloni al Corriere- al congedo parentale, al beneficio marginale, cioè il fringe benefit, l’una tantum che il datore di lavoro può riconoscere, aggiuntivo, al lavoratore, che viene totalmente detassato, legato prioritariamente ai lavoratori che hanno figli”.

A proposito poi del rapporto natalità-lavoro e dunque del rapporto che le donne hanno con l’occupazione, Meloni ha ribadito: “Credo che le due cose possano e debbano stare insieme, come è stato ampiamente dimostrato in nazioni che, avendo messo in campo importanti incentivi alla natalità legati al lavoro femminile, hanno poi dimostrato che le due cose potevano camminare congiuntamente. Per cui è esattamente quello su cui intendiamo continuare a lavorare”.

E poi si dice convinta che “gli italiani capiscono le difficoltà. Se oggi si parla di pace, se si può parlare seriamente di pace, è perché in Ucraina c’è stato un equilibrio tra le forze in campo. Se noi non avessimo aiutato l’Ucraina, non avremmo avuto una pace: e questo è quello che finge di non capire chi fa facile propaganda sulla libertà di un popolo che combatte per difenderla”.

In riferimento poi al discusso rapporto con la libertà di stampa, Meloni ha detto: “Non è semplicemente avere diritti, è dimostrare quello che si è in grado di fare, sulla base dei diritti che si hanno. La libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. La libertà non è fare quello che ci piace, è avere il diritto di fare quello che dobbiamo. Fondamentalmente la libertà è essere messi nella condizione di poter fare la propria parte per essere messi anche nella condizione di dimostrare ciò che si vale”.