Meno alunni per classe e più fondi per l’inclusione: le proposte di Articolo 26 presentate in un convegno a Roma

Meno alunni per classe e più fondi per l’inclusione: le proposte di...

Lunedì 22 Maggio 2023 alle ore 15,30 presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli a Roma si terrà il convegno “Proposte per una scuola inclusiva” promosso dall’Associazione di genitori Articolo 26.

Con questo convegno Articolo 26 intende presentare pubblicamente il documento già consegnato al MIM,

contenente le criticità rilevate nel testo del DI 182/2020 e nei suoi allegati: prima fra tutti ma purtroppo non unica criticità, il depotenziamento del ruolo della famiglia come componente effettivo del Gruppo Lavoro Operativo (GLO) per quanto concerne la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e di tutti gli altri compiti affidati a questo gruppo di lavoro.

“Le criticità evidenziate nel documento prodotto da Articolo 26 stanno emergendo in tutta la loro urgenza proprio a

Maggio, il mese in cui le scuole dovrebbero compilare i Pei degli alunni con disabilità, applicando le indicazioni

previste dal decreto e non avendo ancora ricevuto dal MIM i chiarimenti promessi con la Nota Prot. n. 15760

dell’Ottobre 2022 con cui si invitavano le scuole a procedere con la definizione della progettazione educativo-didattica, rinviando al mese di maggio 2023 la predisposizione delle sezioni relative al fabbisogno di risorse professionali”, scrivono in un comunicato.

Quali proposte?

Sono venti le associazioni che hanno sottoscritto il documento di Articolo 26 con la volontà di rafforzare presso il MIM la richiesta di intraprendere velocemente l’iter di modifica richiesto. Ecco alcune delle proposte fatte al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: