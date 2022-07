Meritavo la lode, ma un intervento al cuore me l’ha impedito. Una norma ingiusta

Meritavo la lode, ma un intervento al cuore me l’ha impedito. Una...

A proposito di lode… c’è una battaglia importante che si dovrebbe portare avanti per tanti studenti ma non so da dove cominciare. Facoltà di Theoretical Physics, università di Bologna, laurea magistrale.

La lode richiede oltre alla media, il rispetto dei tempi, non essere cioè fuori corso. Fin qui tutto ok. Peccato che ad alcuni studenti possa capitare di dover affrontare un gravissimo problema di salute e che quindi, nonostante la media idonea, debbano posticipare la laurea, anche solo di un mese.

Per cercare di restare nei tempi questi studenti danno tutte le energie che hanno in corpo, a scapito della convalescenza stessa che dovrebbe essere invece considerata un diritto sacrosanto.

Trovo che sia una grave ingiustizia, e che sia orribile che ragazzi che hanno dovuto combattere battaglie documentabili che non si sono scelte, debbano anche essere penalizzati e non premiati con un riconoscimento che dal punto di vista accademico, spetta loro di diritto, non è un regalo… (il 24 agosto 2022 ho subito un importante e difficile intervento a cuore aperto).

Ho scritto al preside di facoltà e al Rettore ma la risposta è univoca.

Spero almeno voi possiate iniziare una battaglia per tutti i ragazzi come me.

Paolo Marcandelli